Mit einem 1:0-Erfolg in Rumänien hat sich Österreichs Nationalteam am Mittwochabend in der Nations League eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Aufstieg in die Liga A geschaffen. Ein Tor von Alessandro Schöpf (75.) brachte den nicht unverdienten Arbeitssieg in Ploiesti, dank dem die Elf von Franco Foda nach vier Runden punktegleich mit Norwegen (je 9) an der Spitze von Gruppe 1 in der Liga B liegt. Der Teamchef spricht nach dem Spiel aber auch von Glück. Hier die Stimmen zum Spiel: