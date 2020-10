Mugli steht für „mobil.urban.grün.lebendig.innovativ“. In den Städten wird es immer heißer, „alle machen sich Gedanken, was man gegen den Klimawandel tun kann“, meint Umweltreferent Frank Frey. „Es gibt viele Maßnahmen, um diesen Hitzepolen entgegenzuwirken – eine sehr effektive sind Baubegrünungen“, so Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz. Photovoltaikanlagen auf einem Gründach sorgen etwa in einem Sommer für 8,3 Prozent mehr Energieleistung als Anlagen ohne Gründach.