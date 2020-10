Die aktuelle Corona-Pandemie hat in Kärnten zu einer enormen Nachfrage bei den Grippeimpfungen geführt. Im Klagenfurter Gesundheitsamt war das Kontingent bereits Dienstag aufgebraucht. In Villach startete Mittwoch die Anmeldung für die Impftermine. Das Telefonsystem war überlastet. Für viele Anrufer gab es kein Durchkommen. E-Mail-Anfragen blieben unbeantwortet. „Es sind rund 700 Anmeldungen eingegangen, das heißt die Stadt hat noch etwa 800 Impfdosen vorrätig“, so Gesundheitsstadtrat Christian Pober. Heute werden weitere Impftermine vergeben.