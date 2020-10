Ausgerechnet Alessandro Schöpf war der Goldtorschütze und damit Matchwinner der österreichischen Nationalmannschaft am Mittwochabend im Nations-League-Spiel in Rumänien (1:0). Gegen Nordirland hatte Franco Foda den Schalke-Legionär noch geschont, diesmal brachte er ihn von Beginn an. Ein richtig kluger Schachzug des Teamchefs!