Cluster-Entwicklungen

Etwas gewachsen sind die Cluster in Pflegeheimen in Wels, wo 26 Bewohner und zwölf Mitarbeiter infiziert sind, und Bad Goisern, wo 17 Bewohner und vier Mitarbeiter bisher positiv getestet wurden. Hier stehen aber noch etliche Tests aus. Während in dem Welser Heim der Zugang gesperrt und ein Besuch nur in Ausnahmefällen möglich ist, gibt es in Bad Goisern momentan keine generelle Zugangssperre zum Heim. Nur der zweite Stock ist für Besucher geschlossen. Das Personal wurde mit zusätzlichen FFP2-Masken und Schutzausrüstung ausgestattet. In einem Heim in Rohrbach sind drei Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert, weiters zählt noch ein Folgefall zum Cluster.