Es war in Minute 33: Ciprian Ioan Deac, eigentlich ein offensiver Flügelflitzer verliert einen Zweikampf mit Hinteregger, der ÖFB-Verteidiger ist auf und davon - doch dann das rüde Einsteigen des Rumänen. Der 34-jährige Rumäne vom CFR Cluj grätscht den in die Offensive stoßenden Frankfurt-Legionär von hinten einfach um. Ein böses Foul! Hinteregger bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen, muss veratztet werden.