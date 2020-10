Der Abriss des Jakobhauses ist für Peter Adam vom Bundesdenkmalamt (BDA) symptomatisch für das Burgenland und Österreich. „Es gibt einen regelrechten Abriss-Automatismus“, schüttelt er den Kopf. Alte Bauten würden als „vogelfrei“ gelten und nur zu gerne plattgemacht werden, um Platz für moderne Objekte zu schaffen. In Pöttelsdorf wurde sogar mit den Abrissarbeiten begonnen, bevor der Denkmalschutz prüfen konnte. Für Adam ist klar, dass es eine gesetzliche Regelung braucht, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Das BDA könne nur punktuell schützen, aber nicht ein Ortsbild.