Für den Betroffenen völlig unverständlich. „Es handelt es sich um meine Pensionsvorsorge für die Zeit, als ich im Ausland gearbeitet habe und in Österreich nicht sozialversichert war. Das bedeutet, dass ich eine Pensionslücke von fünf Jahren habe“, ärgert sich der Sparer. Auch sein Rechtsanwalt Gerald Vogler vertritt eine andere Rechtsmeinung als die ESA. Da es sich um eine EU-Richtlinie handelt, stellt sich die Frage, wie weit diese durch eine innerstaatliche Auslegung eingeschränkt werden kann. „Entscheiden werden das die Gerichte“, meint Vogler. Der betroffene Sparer will in den nächsten Wochen entscheiden, ob er klagt. Gleichzeitig sucht er andere Geschädigte, die sich einer solchen Klage anschließen würden.