Die Hausbesitzerin war in ihrem Garten in Grafenschachen mit Holzhacken beschäftigt, als der noch unbekannte Täter über ein offenes Tor in das Haus eindrang. Unbemerkt von der 84-Jährigen, machte er sich im Schlafzimmer über mehrere Schmuckschatullen her und steckte diese schließlich ein. Besonders dreist: von der Eingangstüre zog er vor seiner Flucht den angesteckten Hausschlüssel ab und nahm diesen ebenfalls mit. Als die Frau den Diebstahl schließlich bemerkte, verständigte sie umgehend die Polizei.