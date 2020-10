„Bei Autismus sind die Betroffenen oft nicht in der Lage, sich in der Gesellschaft so zu verhalten, wie es andere tun. Das stellt auch den Bildungsbereich vor Herausforderungen“, so SPÖ-Landesrätin Daniela Winkler. Deshalb hat das Land jetzt 44 „Schlaue Boxen“ gekauft. Darin sind spezielle Unterrichtsmaterialien enthalten, durch die autistische Mädchen und Buben im Kindergarten und der Schule von den Pädagogen optimal unterstützt und gefördert werden. Entwickelt wurde dieses Konzept von Petra Ott – einer Mutter, die selbst einen Sohn hat, der an Autismus leidet.