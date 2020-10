Für die steirischen Läufer war es jedenfalls ein äußerst erfolgreiches Jahr! „Wir haben bisher 32 Staatsmeistertitel gewonnen: 23 davon in der Fuß-Orientierung, den Rest auf den Skiern und am Mountainbike“, ist man beim Verband stolz. Und am Wochenende könnten in Kärnten bei der Staatsmeisterschaftsowohl über die Mittel-als auch die Langdistanz noch Medaillen dazukommen. „Mit Heeressportlerin Ursula Fesselhofer stellen wir die große Favoritin. Im heurigen Jahr hat sie in Österreich auch noch kein einziges Rennen verloren“, weiß Hartinger. „Neben Wien sind wir sicher das führende Bundesland!“