Das New York Kärntens

Man spürt auch die mediterrane Mentalität, Villacher versprühen Lebensfreude und sie wissen auch am besten, Feste zu feiern. Nicht umsonst ziehen alljährlich - heuer coronabedingt leider nicht - Fasching und Kirchtag zigtausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Und an rund 200 Tagen gibt’s dazu ein buntes Programm mit Märkten, Straßenfestivals und Kulturevents. Nicht verwunderlich, dass Villach von vielen auch als New York Kärntens bezeichnet wird - eine Stadt, die niemals schläft...