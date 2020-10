Noch bevor am Donnerstag das Tief Foelke auf uns zurollt, zeigte uns der Oktober bereits am Wochenende die kalte Schulter. Die Temperaturen bleiben auch weiterhin sehr niedrig. Nicht nur in Kärnten, sondern auch bei unseren Nachbarn in Osttirol: St. Jakob im Defereggental war Dienstagfrüh einmal mehr ein Kältepol.