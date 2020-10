Prozentuell hat die Wiener SPÖ bei der Wahl zwar von 39,5 Prozent im Jahr 2015 auf 41,6 Prozent heuer zugelegt. Doch in absoluten Zahlen haben die Roten verloren und im Vergleich 27.806 weniger Stimmen erhalten. So wird das Ergebnis in neues Licht gerückt.