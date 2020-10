Als Spielerin war Preiss äußerst erfolgreich: 15 Jahre spielte sie mit Leoben in der Bundesliga, dazu mit Neulengbach sogar in der Champions League. Insgesamt gewann sie fünf Meistertitel in der höchsten Liga sowie je zwei Siege im Cup und im Supercup. Als Cheftrainerin war sie unter anderen bei den Bundesligisten LUV Graz und Sturm tätig. Ihr neues Team kennt sie bereits sehr gut, war Preiss doch zuletzt als Co-Trainerin schon im Klub aktiv.