Ferien ohne Reisen: Die letzte Woche im Oktober schulfrei - es sind die ersten Herbstferien, auf die sich Schüler und Eltern freuen dürfen. Ideale Gelegenheit, um noch kurz zu verreisen? Heuer wohl nicht. Corona macht da einen ganz dicken Strich durch die Urlaubsrechnung. Wir haben uns für die heutige „Krone“-Ausgabe in Europa umgesehen. Und da ist uns ganz rasch die Lust aufs Reisen vergangen. Reisewarnungen mehrerer Länder, die eine Einreise aus vielen Teilen Österreichs erschweren oder fast unmöglich machen stehen auf der einen, österreichische Reisewarnungen für potenzielle Urlaubsgebiete wie etwa Südfrankreich oder Paris auf der anderen Seite. Und dazu kommen herbe Einschränkungen in vielen europäischen Ländern, die Reisen unattraktiv machen. Was bleibt uns also in den Ferien? Bestenfalls Reisen innerhalb Österreichs. Aber das wird auch zunehmend ungemütlicher. Nicht auszuschließen, dass die Corona-Ampelkommission heute erste Bezirke rot einfärbt. Also bleiben wir am besten daheim. Das kennen wir ja schon - zum Beispiel von den Osterferien.