Deutschland verschärft Corona-Maßnahmen

Während Deutschland etwa laut einer Studie im Sommer ein beliebtes Reiseziel der Österreicher war, ist ein Ausflug zu unseren Nachbarn aktuell ein schwieriges Unterfangen. Ab 8. November gilt eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Risikogebieten - etwa Tirol, Vorarlberg und Wien. Heißt: zehn Tage Isolation und eine Meldung beim Gesundheitsamt. Wer die Quarantäne vorzeitig verlassen will, kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise einen Test machen. Wenn das Ergebnis negativ ist, endet die Selbstisolation. Auch innerdeutsche Reisewarnungen gelten, erstmals wurden wieder über 5000 Neuinfektionen gemeldet. In der Gastronomie soll zudem eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde eingeführt werden, wenn in einer Region die Zahl der Neuinfektionen die Marke von 35 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreitet.