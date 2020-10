„Was“, fragen dieser Tage gar nicht so wenig Freunde und Bekannte, „ist eigentlich diese Nations League - und was bringt sie?“ Tja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Jedenfalls könnte Österreich im Falle eines Gruppensieges in die Top-Liga ebendieser aufsteigen, womit bei der nächsten Auflage absolute Star-Teams wie Deutschland und so weiter als Gegner garantiert wären. Ein Traum für die Fans. Vor allem dann, wenn die vielleicht irgendwann doch wieder in die Stadien dürfen. Und nicht selbst bei Heimspielen wie auch heute beim Auswärtsmatch in Rumänien zu Sofa-Klebern verdonnert werden, weil die Pandemie nichts anderes zulässt.