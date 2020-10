Seine Machenschaften lesen sich aber wie ein Thriller: Das erste Wiener Treffen mit Kontakt „Yuri“ fand ausgerechnet beim Heurigen statt. In lauschiger Atmosphäre wurden Interna ausgetauscht. „Tote Briefkästen“ in Wien und Niederösterreich dienten als Versteck. Ging etwas schief, schrieb M. Briefe mit verschwindender Tinte. 180.000 Euro „Lohn“, die M. kassierte, liegen wohl in Schließfächern.