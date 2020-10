Die Betroffenen und deren Erziehungsberechtigte werden von der Gesundheitsbehörde und der Schule umgehend über Maßnahmen informiert“, sagt Landesrätin Maria Hutter zur aktuellen Covid-Lage. In der Praxis sieht die Situation aber anders aus. Denn gibt es einen Corona-Fall in einer Bildungseinrichtung, herrscht erst einmal Planlosigkeit und Chaos, wie der „Krone“ vielfach geschildert wird. Dies führt umgehend zu Verunsicherung bei allen Beteiligten. Bernhard Auinger, Vizebürgermeister der Landeshauptstadt, fordert daher klare und einheitliche Regeln. „Die Schulen werden da alleine gelassen“, so Auinger. Zur Kritik, dass über Corona-Fälle an Schulen zu wenig informiert werden, heißt es aus dem Büro Hutter: „Alle, die es betrifft, werden informiert. In der Regel funktioniert die stille Post an den Schulen eh ganz gut.“ Es gehe auch um Datenschutz.