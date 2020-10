Preis für digitales Lernen

In einigen Fällen hat das für Chaos gesorgt - doch es gibt auch herausragende Beispiele dafür, wie digitales Lernen problemlos und effektiv funktionieren kann. Zwei Schulen sind nun von der Bildungsdirektion, dem Landesverband der Elternvereine, der Pädag sowie der Arbeiter- und Wirtschaftskammer für ihre innovativen Projekte mit der „Schulpartnerschaftssonne“ prämiert worden. „Was in den letzten Monaten passiert ist, haben Schulversuche in Jahrzehnten nicht geschafft“, lobt Klaus Schöffmann, stv. Elternvereinspräsident für den höheren Schulbereich.