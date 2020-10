Der Fußball steht im Tennengau derzeit still. Den betroffenen Klubs gefällt das gar nicht. Ein offener Brief der Salzburgligisten Puch, Adnet, Golling und Hallein an den Salzburger Fußballverband (SFV) soll Druck auf jene ausüben, die im Land die Entscheidungen treffen. Die Vereine sprechen sich für eine Aufhebung des Trainingsverbots und eine geregelte Fortsetzung der Saison aus. Hauptargument?Direkte Infektionen beim Fußball sind bis heute keine bekannt.