Klärendes Gespräch in Direktion

Die Polizisten bewahrten kühlen Kopf und riefen den Schüler aus der Klasse. „Sie haben rasch festgestellt, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe gehandelt hatte, nahmen alles auf und zogen wieder ab“, so eine Lehrerin. Als klar war, dass von dem Burschen, der neu an der Schule ist, keine Gefahr ausgeht, musste er in die Direktion zu einem klärenden Gespräch, und auch die Erziehungsberechtigten wurden hinzugezogen. „Der Bub hat offenbar nichts Böses im Schilde geführt und wollte nur prahlen“, so die Fachlehrerin.