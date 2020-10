22. November 2018: Manuel Osborne-Paradis kommt im Training schwer zu Sturz. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert. Das Training ist über eine halbe Stunde lang unterbrochen. Der Schien- und Wadenbeinbruch bedeutete das Saisonende - und, wie sich jetzt herausstellte, letztlich auch das Karriereende. Osborne-Paradis kehrt(e) nicht mehr in den professionellen Ski-Zirkus zurück - auch weil er in der Reha und am Weg zurück viele Rückschläge hinnehmen musste. Am Dienstag sagte er offiziell Adieu.