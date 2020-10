Die Testergebnisse seien nun negativ ausgefallen, Panenka leide aber noch an einer Lungenentzündung, die er zu Hause auskurieren werde, sagte demnach Tomas Panenka. Aus aller Welt waren Genesungswünsche eingetroffen. Panenka erarbeitete sich in den 1980er-Jahren auch in Österreich während seines Engagements bei Rapid Legendenstatus. Mit dem Panenka-Heber im Belgrader EM-Finale 1976 gegen Deutschland hatte sich der Mittelfeldspieler in den Fußball-Geschichtsbüchern verewigt. Die Tschechoslowakei holte dank seines in die Mitte des Tores gelupften Elfers den Titel.