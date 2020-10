Neue Details lassen die Schreckensnacht nun aber in einem anderen Licht erscheinen: In der Gemeindebau-Wohnung in der Per-Albin-Hansson-Siedlung entdeckten Ermittler einen mehrseitigen handgeschriebenen Abschiedsbrief, in dem der 33-Jährige die verhängnisvollen Stunden Revue passieren lässt. Demnach lag die Tatwaffe nur zufällig auf dem Wohnzimmertisch.