Jene 20 AUA–Angestellten am Salzburger Flughafen, die wegen der Einstellung der wichtigen Wien-Verbindung ihre Jobs verlieren werden, tappen weiter über ihre Zukunft im Dunklen. Am Mittwoch wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft die weitere Vorgehensweise diskutiert. Das Ziel: Der Schritt in die Kurzarbeit 3 und dann ein faires Angebot für die Vertragsauflösung.