Aufwand ist groß

In den Werkstätten der Linzer HBLA für künstlerische Gestaltung steht noch mehr dahinter: „Die Schüler kommen in kleinen Gruppen und sollen möglichst fixe Arbeitsplätze haben“, sagt Fachvorstand Robert Mihlan. Neben Sitzplänen für die Klassenzimmer gibt es diese auch für alle Werkstättenstunden. Für fünf verschiedene Werkstätten von Holz bis Textil gibt es Hygienekonzepte. So wird etwa von allen benutztes Werkzeug nach jeder Unterrichtseinheit desinfiziert, die Maschinen in den Werkstätten werden ebenfalls regelmäßig desinfiziert. Der Aufwand ist groß, aber so kann der Unterricht stattfinden.