Appell: Mehr an die Fußgänger denken

Daher ergeht der Appell an Radfahrer, sich an die Vorschriften zu halten und insbesondere auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Man solle etwa vor einem Schutzweg anhalten, wenn Personen diesen überqueren wollen – und keinesfalls auf dem Gehsteig fahren. Ebenso sollten alle Radler das Tragen eines Helms in Betracht ziehen – dieser könne im Falle eines Unfalls Verletzungen minimieren.