Am Mittwoch tagt der Grazer Gemeinderat: Die SPÖ fordert mit einer „Dringlichen Anfrage“ die Aufnahme von mehr Lehrlingen in den Betrieben der Stadt. Und die Grünen wollen wissen, wie es um die Errichtung des schon viele Jahre geplanten Kultur- und Begegnungszentrums in der Tennenmälzerei in Reininghaus steht.