„Ich habe keine Lust aufzuhören. Ich liebe diesen Sport. Ich gebe mein Leben für diesen Sport und möchte weiterhin Radfahren“, sagte der 35-jährige Sprinter am Mittwoch im Rahmen des Eintagesrennen Schledeprijs in Belgien. Am Sonntag hatte der 30-fache Etappensieger bei der Tour de France nach Gent-Wevelgem erklärt, dass das womöglich das letzte Rennen seiner Karriere war.