Weihnachtsfeiern im großen Rahmen werden dieses Jahr wohl – wie so vieles – der Corona-Krise zum Opfer fallen. Ein Grazer Start-up bietet allerdings Abhilfe: Während des Lockdowns hat sich teamazing auf digitales Teambuilding spezialisiert – und bietet nun als einziges Unternehmen in Österreich Online-Weihnachtsfeiern an. Der Andrang sei groß, sagt Gründer Paul Stanzenberger.