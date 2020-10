Ein Trickdieb hat sich zu Wochenbeginn bei einer 89 Jahre alten Grazerin als Überprüfer von Lüftungsrohren ausgegeben, gelangte so in ihre Wohnung und stahl mit einem Komplizen Dokumente, Schmuck, Geld und ein Sparbuch. Die Wertsachen befanden sich in einem Safe, bei dem der Schlüssel steckte.