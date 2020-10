Weil am Mittwoch mit 1420 Covid-Infizierten (Stand 12 Uhr) ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie in Oberösterreich verzeichnet wurde, beraten sich LH Thomas Stelzer und LH-Vize Christine Haberlander am Donnerstag mit medizinischen Experten, ob weitere Maßnahmen notwendig sind.