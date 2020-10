Situation in Niederösterreich etwas besser

Ein wenig entschärft hat sich in den vergangenen Tagen die Lage in Niederösterreich, wo die Bezirke Gänserndorf und Mödling mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 105,1 und 102,5 die höchsten Werte aufweisen. Innerhalb von Vorarlberg liegt der Bezirk Feldkirch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 112,9 vorne, in der Steiermark Leoben mit 123,7, in Kärnten der Bezirk St. Veit an der Glan mit 111,8 und im Burgenland Neusiedl am See mit 123,2.