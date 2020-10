Bei einem Kongress in Wien soll am kommenden Freitag das Präsidium des Europäischen Volleyballverbandes neu gewählt werden. Peter Kleinmann ist stolz, dass bei seinem Abschied aus dem 17-köpfigen CEV-„Board of Administration“ auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie Vertreter von 44 Nationen ihre Anwesenheit im Wiener Marriott Hotel zugesagt haben. Bei der Generalversammlung hat Amtsinhaber Aleksandar Boricic aus Serbien mit dem Esten Hanno Pevkur einen Herausforderer.