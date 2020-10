„Auf Basis des durchgeführten Lokalaugenscheins wird der Standort aus abfall- und deponietechnischer Sicht als kritisch betrachtet“, so das Ergebnis eines Amtssachverständigen. Mitten in Grein, neben Wohnhäusern und der Mittelschule ist eine Bodenaushubdeponie geplant. Am 6750-Quadratmeter-Feld sollen in den kommenden drei Jahren bis zu 18.600 Kubikmeter Aushub aufgeschüttet und danach rekultiviert werden.