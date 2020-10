Geändertes Buchungsverhalten

Die mit der Pandemie verbundenen Unsicherheiten haben demzufolge das Buchungsverhalten geändert: 52 Prozent der Befragten in Österreich und 39 Prozent in Deutschland sagten, sie würden die weitere Entwicklung abwarten und sehr kurzfristig buchen. Jeder Dritte plant, erst in den letzten vier Wochen vor der Reise zu buchen. Knapp ein Viertel der Befragten will erst in diesen vier Wochen beginnen, sich nach einem Reiseziel umzusehen.