Nun wird aber auch Kritik an der Aktion des Bürgermeisters laut: „Nach unseren Informationen ist Hannes K. mit einem Rechtsanwalt bei Frau X. erschienen, dieser hat umgehend einen Antrag auf Erwachsenschutzrecht bei der BH Mödling gestellt. Fraglich ist, ob dies im Interesse und mit Einverständnis von Frau X. geschah“, schreibt die SPÖ Vösendorf in den sozialen Medien und begibt sich im Streit um die 85-jährige Frau in Nöten auf dünnes Eis.