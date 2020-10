Die für das Kärntner Lithium-Projekt (Abbau plus ein Hydroxidwerk) nötigen 400 Mio. Euro sollen ganz breit aufgestellt werden; von institutionellen und privaten Investoren bis zu Aktionären. Gut die Hälfte der Summe soll in den Bau einer Chemiefabrik fließen. Eine Anlage wurde in Deutschland errichtet. Geld soll auch aus heimischen öffentlichen Stellen fließen. Die Betreiber hoffen auch auf Gelder aus der EU.