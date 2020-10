Die Corona-Zahlen steigen rasant, die Bundesregierung ordnet neue Maßnahmen an – und in den Bussen? Da steht alles dicht aneinandergedrängt. Auch wenn die Jugendlichen meist vorbildlich Masken tragen, Abstand halten ist kaum möglich. „Die Schüler stecken trotz Corona wie Sardinen in den Öffis“, schreibt eine Leserin. Die Busse seien überfüllt, die Kinder würden sich teilweise zu dritt auf die Sitzbank quetschen oder erst gar nicht in den Bus hineinkommen. Betroffen ist etwa die Strecke 272 (von Wien-Simmering nach Bruck an der Leitha). Man sehe wirklich nicht ein, dass man seine Liebsten gefährden muss, nur weil es neben dem völlig überfüllten Bus keine zweite Linie gibt, heißt es.