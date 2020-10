„Dazulernen“, gaben Politik und Ärzteschaft zu Beginn der Pandemie im März als großes Credo aus. Und knapp sieben Monate nach Beginn der Krise scheint das, zumindest in Niederösterreich, auch beiden Berufsgruppen gelungen zu sein. „Wir haben aus den Erfahrungen im Frühjahr viel mitgenommen“, betont Markus Klamminger, medizinischer Direktor der Landesgesundheitsagentur. So setze man jetzt – wie mehrfach berichtet – auf entsprechende Stationen in derzeit zehn Kliniken. „So gelingt es uns, dem Virus mit den Kapazitäten in unseren Landeskliniken immer einen Schritt voraus zu sein“, weiß der zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.