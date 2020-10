Sie sind dreist und zündeln sogar weiter, wenn die Löschmannschaften und die Polizei schon vor Ort sind. In der Linzer Franckstraße brannte es in der Nacht zum Mittwoch gleich viermal. Und die Täter – wieder wurden drei gesehen – waren nicht zum ersten Mal aktiv. Auch im Jänner standen Müllinseln in Flammen, wurden Fassaden beschädigt. Und im Vorjahr brannte es auch in der Franckstraße.