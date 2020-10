Ronaldo spielte zuletzt am Mittwoch gegen Spanien und am Sonntag gegen Frankreich. Am Samstag visitiert Juventus bei Crotone in der italienischen Meisterschaft, am Dienstag schon beim Champions-League-Auftakt in Kiew bei Dynamo. Beide Male ist sein Einsatz fraglich, sowie auch beim Knüller gegen den FC Barcelona.