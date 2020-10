Entstanden ist das Video chinesischen Medienberichten zufolge in einem Hot-Pot-Restaurant in Jinan in der chinesischen Provinz Shandong. Die über das Twitter-Pendant Weibo verbreitete Aufnahme zeigt, wie einer der beiden Gäste die Kellnerin am Arm berührt, kurz darauf wird auch der zweite Gast aufdringlich und versucht die Frau zu umarmen.