Ob Hirsch, Reh oder Fasan - Wildtiere bewegen sich sehr viel in ihrem natürlichen Lebensraum, fressen, was in der Natur vorkommt und was sie finden. Daher ist ihr Fleisch auch besonders zart, was auch beim Genuss auf dem Teller deutlich wird. Wildfleisch zeichnet sich durch besonders weiche Konsistenz, bei gleichzeitig kräftigem Geschmack aus. Aber nicht nur das: Wildfleisch ist außerdem frei von künstlichen und auch schädlichen Zusätzen, enthält aber eine ganze Reihe an wertvollen Inhaltsstoffen.