27 Schneekanonen

Doch nun bricht eine neue Ära an. 27 Schneekanonen können ab nächstem Winter 20 Hektar Pistenfläche beschneien. Am Naturschnee-Ansatz der „Planner“ soll sich aber nichts ändern: Geplant ist eine gerade einmal 30 Zentimeter hohe Grundbeschneiung auf sechs der acht Pisten, darauf soll der Naturschnee liegen bleiben können. Somit soll ein Saisonstart Ende November möglich sein - in den vergangenen Jahren hat gerade vor Weihnachten oft der Niederschlag gefehlt.