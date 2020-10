„Das Ganze ist ein Wahnsinn“, war selbst die Richterin im Landesgericht Salzburg entsetzt. Eine junge Pinzgauerin hat ihre beste Freundin über zwei Jahre mit einem perfiden Lügenkonstrukt fast in den Suizid getrieben. Sie erfand unzählige Schein-Identitäten, gab sich über soziale Medien als Liebhaber aus und griff so massiv in das Leben des Opfers ein: mit schweren psychischen Folgen. Ein Schöffensenat verurteilte die Angeklagte unter anderem wegen versuchter Mithilfe am Suizid zu einem Jahr Haft auf Bewährung - nicht rechtskräftig.