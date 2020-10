Anfangs wurden sie hochgepriesen, nun stehen sie kurz vor dem Aus: Gesichtsvisiere schienen vor allem für Mitarbeiter in Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben eine beliebte Alternative zum Mund-Nasen-Schutz zu sein. Studien zufolge sind die Gesichtsschilder allerdings bei Weitem nicht so sicher, wie ursprünglich angenommen, da rund um die Plastikvisiere Flüssigkeiten entweichen können und so das Virus mehr Chancen auf Verbreitung hat.