Nur noch Dreier-Jury

Was in Folge passiert ist, ist seit Tagen Thema in den Schlagzeilen: Der „Egal“-Sänger Michael Wendler hatte in der vergangenen Woche seinen Rückzug aus dem Format „Deutschland sucht den Superstar“ erklärt. Für Aufsehen sorgte seine Begründung: Mit kruden Aussagen warf er der deutschen Bundesregierung „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ in der Corona-Krise vor.